SEF detém cidadãos com documentos falsos no Aeroporto de Faro

Indivíduos queriam viajar para Londres e tinham em sua posse passaportes italianos falsificados.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) procedeu ontem, segunda-feira, 11 de novembro, no Aeroporto de Faro, à detenção de dois cidadãos estrangeiros pela prática do crime de uso de documentos falsificados e pela situação de permanência irregular em território nacional.

Os dois passageiros, com 33 e 34 anos, foram detidos pelo SEF quando pretendiam viajar com destino a Londres, no Reino Unido, com passaportes italianos falsificados.

Serão hoje conduzidos ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro e ao Tribunal Judicial de Faro, para aplicação das respetivas medidas de coação.

De resto, também durante o dia de ontem foi detido outro cidadão estrangeiro, pela mesma prática, no Aeroporto de Lisboa.

Neste caso, o indivíduo procurava embarcar num voo para Dublin, sendo apanhado com um cartão de cidadão e carta de condução gregos, falsificados. Os documentos fraudulentos serão entregues em juízo, junto com o detido.