Sede do Atlético Sporting Clube vai ser espaço cultural em Loulé

Numa clara aposta na valorização do seu património cultural e histórico, a Câmara Municipal de Loulé vai dar início à recuperação do edifício que funcionou como sede do Atlético Sporting Clube, desde 1942 até à extinção desta associação, localizado da Rua 5 de Outubro (Rua das Lojas), em pleno centro da cidade de Loulé.

Trata-se de um edifício que terá nascido no século XIX, sofrendo alterações nos anos 40 do século seguinte ao nível do piso térreo no desenho das montras das lojas pelo desenho do Arquiteto Manuel Laginha, e posteriormente, já na década de 1980, ao nível dos pisos superiores e no interior.

O edifício localiza-se na via pedonal que forma o eixo principal poente nascente de maior atividade comercial. O n.º 36 trata-se de um espaço camarário de primeiro andar com segundo piso de aproveitamento do desvão do telhado.

A intervenção que se irá iniciar tem como objetivo a adaptação do piso a um espaço polivalente direcionado para atividades culturais, mantendo as características do edifício e o máximo aproveitamento dos elementos existentes, dotando-o de boas condições de utilização a nível estrutural, de salubridade e de conforto.

O edifício será mais um espaço de convívio para fruição dos louletanos, com atividades culturais organizadas pelo município e por outras associações, espaço de trabalho municipal e a instalação da Casa da Cultura de Loulé, importante associação existente na cidade de Loulé, que conta com 40 anos de desenvolvimento cultural, social e desportivo em prol da cidade de Loulé.

A obra no valor de 356710,34 euros (acrescido de IVA) terá um prazo de 6 meses.

É de salientar o facto deste edifício permanecer na memória dos louletanos como um espaço recreativo, de cultura, de debate político, tendo um papel importante durante o período final do Estado Novo.

Aí se realizaram bailes, conferências, jogos florais e sessões cinematográficas. Também aí existia uma biblioteca interessante com livros censurados na época da ditadura.