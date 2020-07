Secretária de Estado do Turismo reúne-se com autarca de VRSA

Haverá também um jantar com os autarcas de Castro Marim e Alcoutim.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, visita hoje, segunda-feira, dia 27 de julho, a praia de Monte Gordo, a convite da presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita.

A visita de trabalho tem como objetivo procurar estratégias e debater os novos desafios do turismo local e regional desencadeados pela pandemia da COVID-19. Por outro lado, dá seguimento à visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao concelho, no início de julho, a partir da qual o Chefe de Estado iniciou um périplo pelos 16 concelhos do Algarve com vista a promover a atividade turística na região.

Além da secretária de Estado, a iniciativa conta com a presença do vogal do Turismo de Portugal, Carlos Abade, do presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.

A reunião de trabalho integra ainda um jantar com os autarcas de Castro Marim e Alcoutim, onde serão debatidos diversos assuntos relacionados com a cooperação fronteiriça entre Portugal e Espanha.