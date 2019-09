Seca já retirou 25 por cento das reservas de água nas barragens algarvias

Barragens algarvias estão numa situação complicada.

A totalidade da região do Algarve está hoje em situação de seca extrema, cenário que tem impactes muito significativos nos volumes da água armazenada no conjunto das barragens algarvias.

Os números recentemente divulgados pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) apresentam a situação em tempo quase real, para cada uma das seis barragens algarvias, e o histórico também disponível possibilita uma análise cronológica esclarecedora.

Assim, comparando agosto de 2018 com igual mês de 2019, o decréscimo médio na água armazenada é de 25,3 por cento da capacidade máxima.

Quer isto dizer que no espaço de um ano se perdeu a água correspondente a 1/4 da capacidade total de armazenamento das barragens algarvias.

Barragem de Odeleite em 6 de setembro de 2019.

Mas se a comparação for feita para as duas barragens do Sotavento, Beliche e Odeleite, a quebra é bastante mais acentuada, quase atingindo os 36 por cento.

Nas quatro barragens do Barlavento, Arade, Bravura, Funcho e Odelouca, a quebra é de magnitude inferior, de apenas 20 por cento.

Houve, de facto, uma inversão no armazenamento entre agosto de 2018 e agosto de 2019.

No primeiro momento de análise, as barragens do Barlavento apresentavam uma percentagem inferior à das barragens do Sotavento: 65,2 por cento contra 76,8 por cento, respetivamente.

No segundo momento de análise, as barragens do Barlavento tinham 45,2 por cento da capacidade máxima e as do Sotavento apresentavam um valor inferior, de 40,9 por cento.

Em termos de volumes totais armazenados, entre agosto de 2018 e agosto de 2019 perderam-se nas mesmas seis barragens 118,0 milhões de metros cúbicos de água.

Ou seja, fazendo as contas a partir dos dados, são menos 54,2 milhões de metros cúbicos no Barlavento e menos 63,8 milhões de metros cúbicos no Sotavento.

Isto porque em agosto de 2018 o conjunto das barragens algarvias armazenava 309,6 milhões de metros cúbicos e em em período homólogo este ano, esse valor total baixou para os 191,6 milhões de metros cúbicos de água.

De acordo com as previsões mensais divulgadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) as expectativas pessimistas perante a atual situação de seca extrema e de barragens quase vazias não se devem alterar ao longo do mês de setembro e da primeira semana de outubro.

Os indicadores estatísticos divulgados apontam para precipitação abaixo da média na quinzena entre 9 e 22 de setembro e precipitação dentro da média entre 23 de setembro e 6 de outubro.

Por conseguinte, não se anteveem por agora melhorias dignas de registo nestes indicadores hidrológicos da região algarvia.