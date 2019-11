Sara Carreira e Pai Natal visitam o MAR Shopping Algarve

A época natalícia chega à superfície comercial já no próximo dia 16 de novembro, sábado, prolongando-se até 5 de janeiro com uma programação bastante completa.

A chegada do Pai Natal e o acender das luzes de Natal vão contar com a presença especial da cantora Sara Carreira, a quem caberá a interpretação de alguns temas, precisamente no dia 16 de novembro, às 18h00.

Como já vem sendo hábito, o velhinho barbudo chegará em comboio iluminado com a cantora, madrinha deste ano, juntamente com um cortejo de personagens natalícias onde não faltam bailarinas, duendes, majoretes, esquilos e até soldadinhos de luz.

Transformado numa verdadeira «Aldeia de Natal», o MAR Shopping Algarve oferece a todas as famílias, com especial enfoque nas crianças, uma programação com atividades que incluem ateliers criativos para criar renas de Natal (16 a 29 novembro), calendários de Natal (30 novembro), coroas de Natal (1 a 8 dezembro), móbiles de gengibre (9 a 15 dezembro), decorações de gengibre (16 a 22 dezembro), casinhas de gengibre (23 a 29 dezembro) e velinhas de Ano Novo (30 dezembro a 6 janeiro).

Também a música vai marcar presença, com atuações do Coro Infantil de Loulé aos domingos (17 e 22 de novembro, bem como 1, 8, 15 e 22 de dezembro), às 17h00.

Aos sábados (23 e 30 de novembro e 7, 14 e 21 de dezembro), o MAR Shopping Algarve será palco de espetáculos com a narração de histórias tradicionais infantis, recheadas de suspense e aventuras.

«A Caminho de Oz», «Magia de Natal» e «Natal Congelante» são alguns dos títulos que prometem fazer as delícias dos mais novos.

Outros pólos de animação, proximidade e afetividade criados para a quadra vão incluir a visita ao Pai Natal, jogos interativos, o Natal Doce de Gengibre (uma vila de gengibre com diversões, uma casinha do Pai Natal, um mini playground e até uma estação e respetivo comboio de chocolate) e o Comboio de Natal (que vai percorrer todo o Piso 0 do centro comercial).