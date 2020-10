São Brás volta a atribuir bolsas aos estudantes do ensino superior

Há seis bolsas de estudo para atribuir aos estudantes que mais necessitem e demonstrem bons resultados.

O executivo municipal de São Brás de Alportel aprovou, por unanimidade, dar continuidade à medida de atribuição de Bolsas de Estudo a alunos são-brasenses que frequentam o ensino superior.

A decisão foi tomada na terça-feira, 13 de outubro, em reunião de câmara, fixando em seis o número de bolsas a atribuir neste ano letivo de 2020/21.

Uma medida que segue para a sua 10ª edição, considerada pelo município são-brasense «um relevante contributo para as famílias, ainda mais premente no contexto atual de crise económica e social provocada pela pandemia provocada pela COVID-19».

As Bolsas de Estudo destinam-se a alunos são-brasenses que acedem ao ensino superior, oriundos de meios socialmente mais desfavorecidos, revelando bons resultados. As candidaturas decorrem no próximo mês de novembro.

O regulamento está disponível no no site do município, aqui.