São Brás requalifica troço central da Avenida da Liberdade

Concluída a obra de requalificação do troço sul da Avenida da Liberdade, aberto à circulação desde segunda-feira, dia 31 de agosto, o município de São Brás de Alportel avança para a beneficiação do troço central da via.

A nova empreitada incide no troço entre a Praça da República e a Rotunda do Centenário. A obra contempla a execução do circuito de acessibilidade no passeio, a substituição de lancis danificados e a execução da pavimentação geral, integrando ainda a instalação da rede de gás.

Esta intervenção, que vem executar um nova fase do plano global de alargamento da rede de passeios acessíveis, permitirá ligar o centro histórico à zona norte da vila, os Paços do Concelho à Rotunda do Centenário e à Circular Norte, «uma enorme conquista de autonomia e liberdade para todos aqueles que se confrontam, temporária ou definitivamente, com algumas limitações na sua mobilidade».

Para que os trabalhos, com prazo de execução de 90 dias, possam causar o menor incómodo aos munícipes e aos estabelecimentos de comércio e serviços localizados nesta zona central da vila, «os trabalhos foram calendarizados de forma a decorrer em frentes de intervenção de curta duração».

Adjudicada à empresa J.J. Brito – Sociedade de Construções, Lda, a empreitada de beneficiação do troço sul da Avenida da Liberdade consiste num investimento de 121151,65 euros, IVA incluído.