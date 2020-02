São Brás reforça apoio às associações do concelho em 2020

Município de São Brás de Alportel volta a reforçar o apoio às associações locais, com um aumento global de investimento na ordem dos 22 por cento em relação a 2019.

Esta é uma decisão «apoiada no reconhecimento de que o movimento associativo é um motor essencial no desenvolvimento do concelho e na dinâmica da comunidade», que neste momento totaliza cerca de 70 coletividades, entre culturais, desportivas, de cariz social e de outros setores.

Os apoios, no âmbito do Plano Municipal de Apoio ao Associativismo 2020, contemplam a atribuição de verbas que ascendem a perto de meio milhão de euros, que representam cerca de 4,4 por cento do orçamento municipal para o corrente ano.

Através de protocolos de cooperação e contratos de desenvolvimento desportivo, que foram assinados no âmbito de uma cerimónia realizada no dia 12 de fevereiro, quarta-feira, no Salão Nobre do Município, a autarquia vai transferir para 19 associações locais cerca de 440129,38 euros ao longo do ano, a que se juntam apoios pontuais a outras associações, apoios ao investimento, apoio logístico (transportes, cedência de espaços públicos municipais e outros equipamentos), bem como apoio na promoção e divulgação das suas atividades.

À cerimónia seguiu-se uma reunião plenária dirigida a todas as associações locais e outras de âmbito regional e nacional, também sediadas no concelho, na qual foram partilhadas as linhas mestras da estratégia cultural e desportiva do município para 2020, as principais regras e condições para o apoio às associações e conciliado o Plano Municipal de Eventos até ao final do ano.

O presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, enalteceu «a dedicação e o empenho do movimento associativo na dinamização do concelho, e o seu contributo na promoção da participação cívica da comunidade são-brasense e da sua qualidade de vida».