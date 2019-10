São Brás quer consumidores com «Fatura Amiga» na eletricidade

Município promoveu uma ação de capacitação para técnicos sobre a «Fatura Amiga».

«Melhor informados, os consumidores podem poupar mais e ser mais eficientes no uso da energia». Com esta convicção, na senda do trabalho na área da defesa do consumidor, com a colaboração da DECO – Associação de Defesa do Consumidor, surgiu em São Brás de Alportel a campanha informativa «Fatura Amiga».

Tem objetivo informativo e é realizada com o apoio do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica (PPEC), da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Através da fatura amiga, o consumidor pode saber quanto paga e quanto consome de eletricidade, saber se reúne as condições necessárias para beneficiar da tarifa social, confirmar a potência contratada, saber para onde deve comunicar as leituras do contador, quais os serviços opcionais que a empresa faculta, o impacte ambiental do consumo, consultar faturas com pagamento atrasado e saber quais as entidades a quem o consumidor pode recorrer se surgir algum problema.

A ação, realizada no Centro de Artes e Ofícios de São Brás de Alportel a 21 de outubro, teve como objetivo «informar os técnicos do município e das demais entidades do concelho relativamente à campanha Fatura Amiga, no sentido de os ajudar a melhor capacitar os consumidores para uma melhor compreensão das faturas de eletricidade, e para a utilização mais eficiente da eletricidade».