São Brás mantém combate à violência doméstica durante pandemia

Atendimento telefónico garantido durante o período de isolamento.

O município de São Brás de Alportel, «preocupado com o possível agravamento do fenómeno de violência doméstica neste contexto singular de forçado isolamento social e confinamento ao lar», informou que apesar do encerramento temporário do seu atendimento presencial, o Pólo de Atendimento da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) está assegurado com atendimento telefónico, disponível através do número 963 725 830.

O executivo «mantém-se empenhado na proteção da população nas mais variadas áreas, atento e a criar soluções alternativas para prosseguir as suas resposta sociais no contexto atual de prevenção da propagação da COVID-19».

Até que estejam reunidas as condições de segurança e saúde públicas, este serviço vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00.

Recorde-se que, habitualmente, o do Pólo de Atendimento da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) funciona no Centro de Apoio à Comunidade de São Brás de Alportel.