São Brás lança livro de receitas e entrega viseiras no Mercado Municipal

Aniversário do Mercado Municipal foi assinalado de uma forma diferente.

Em pleno Estado de Emergência e impedido de comemorar a data «como desejaria», o município de São Brás de Alportel assinalou hoje o 52.º aniversário do Mercado Municipal com a entrega de viseiras de proteção aos vendedores e o lançamento de uma edição digital, em formato reduzido, do Livro «Ciclo de Sabores do Mercado Municipal de São Brás de Alportel».

A entrega de viseiras de proteção aos vendedores vem complementar o conjunto de medidas que têm sido implementadas no Mercado Municipal, tais como a distribuição de equipamentos de proteção (máscaras e luvas) aos vendedores, a colocação de dispensadores de gel desinfetante, a redução do horário e o condicionamento das entradas.

O incentivo à disponibilização de serviços de venda ao domicílio foi outra medida bem acolhida pelos vendedores que, na sua larga maioria, levam agora o Mercado à casa dos são-brasenses.

Pretende-se, desta forma, «garantir a segurança e a proteção de todos neste espaço de excelência para a aquisição de produtos frescos para a sua mesa».

As viseiras foram produzidas pela rede solidária são-brasense e estão a ser entregues a todos os estabelecimentos de comércio e serviços do concelho, tendo iniciado a sua entrega pela distribuição alimentar.

Neste dia, em que também estava previsto o lançamento do livro «Ciclo de Sabores no Mercado Municipal de São Brás de Alportel», e em virtude da pandemia, o município apresentou uma edição digital em formato reduzido, que está disponível no website do município.

Em breve será disponibilizada para aquisição a edição completa e em papel, para saborear 75 receitas, de entre uma centena de propostas que foram apresentadas por chefs algarvios e outros mestres dos sabores que passaram pelo palco do Mercado Municipal de São Brás de Alportel entre 2011 e 2019.

Vítor Guerreiro, presidente da Câmara, observa que este é «um livro que dedicamos aos nossos vendedores e produtores e a todos aqueles que continuam a fazer as suas compras no Mercado Municipal. Sois vós a alma e a razão de ser deste livro!».