São Brás lamenta falecimento da jovem Beatriz Bernardo Alexandre

Beatriz Bernardo Alexandre tinha 16 anos.

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel emitiu um voto de pesar pelo falecimento da jovem Beatriz Bernardo Alexandre, de 16 anos, natural do concelho.

«Neste momento de imensa dor», o município manifesta «o mais profundo pesar pelo falecimento da jovem são-brasense Beatriz Bernardo Alexandre e em nome de toda a comunidade são-brasense, endereça aos seus familiares, amigos e grupos a que pertencia, bem como à comunidade escolar, as mais sinceras condolências e fraterna solidariedade».

A autarquia lamenta que «o destino, por vezes tão cruel, arrancou do nosso Jardim esta linda flor, perfumada de sonhos, de pétalas a brilhar ao sol…A nossa terra e a nossa comunidade estão de luto e em profunda consternação».

Segundo o voto emitido pelo município, «nos seus tão curtos dezasseis anos, a Beatriz marcou tudo em que se envolveu e todos os que a conheceram. Aluna dedicada, filha afetuosa, amiga de todos, carinhosa e doce…uma menina excecional, meiga, cheia de sonhos e com uma alegria contagiante», como a descreveu o Grupo de «Jovens Sem Fronteiras», que a jovem integrava «com empenho e entusiamo».

Em virtude do seu trágico falecimento, a jovem «deixou na sua terra o eterno brilho do seu olhar e o eco do seu riso. E no chão que pisava com ternura, deixou a sua marca e a grandeza do seu exemplo…Deixou-nos as pegadas de uma cidadã exemplar que merece todo o nosso reconhecimento e Homenagem! Ativa, solidária, justa e altruísta, comprometida com as mais nobres causas, cheia de vontade de mudar o mundo…A Beatriz deixou-nos o seu contributo para um amanhã melhor e merece que o façamos cumprir».

Assim, o voto do município pede que «o seu sonho perdure nos nossos corações e que a vida da Beatriz seja um sopro de esperança a perdurar para sempre nos nossos céus».

Em nome da comunidade são-brasense, São Brás de Alportel reconhece «o seu relevante exemplo de cidadania e altruísmo».

O barlavento endereça, aos familiares e amigos da jovem, as suas mais sinceras condolências.