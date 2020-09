São Brás intervém nos Circuitos de Manutenção Desportiva ao ar livre

Na continuidade do plano de manutenção do Parque Desportivo do Município, está em curso uma intervenção global ao nível da conservação, reparação e renovação dos equipamentos dos circuitos de manutenção desportiva ao ar livre do concelho.

Integrados no Parque Desportivo Municipal, estes equipamentos promovem hábitos saudáveis de vida e o seu uso intensivo e regular implica uma maior atenção do município na sua manutenção, para salvaguarda da segurança dos seus utilizadores, nomeadamente ao nível de pinturas e reforço de estruturas, salvaguardando ainda a sua integração nos espaços verdes e valorizando a acessibilidade para todos que constitui um princípio fundamental.

Os circuitos de manutenção, com enorme dinamismo e adesão da comunidade, sobretudo junto à Circular Norte, são entendidos pelo município como potenciadores do crescimento do desporto individual e familiar e um importante instrumento de apoio para as associações e entidades que promovem o desporto em São Brás de Alportel.

A sua manutenção e valorização reveste-se de relevante importância e exige ao município «um planeamento faseado e rigoroso, mas também requer a colaboração dos utilizadores destes equipamentos para que os mesmos estejam no seu melhor estado de conservação».