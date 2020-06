São Brás instala sistema fotovoltaico nas Piscinas Municipais Cobertas

Poupança anual estimada em mais de 5000 euros.

O município de São Brás de Alportel, no âmbito do Plano Municipal de Eficiência Energética, tem em curso uma intervenção de instalação solar fotovoltaica nas Piscinas Municipais Cobertas.

Este será um investimento de 26000 euros que, de acordo com as estimativas realizadas, «permitirá uma poupança anual superior a 5000 euros, reduzindo a fatura energética em 16 por cento, com um período de retorno do investimento de 3,7 anos».

O custo da instalação deste equipamento foi incorporado no contrato de fornecimento de energia elétrica para o município, «no qual o fornecedor de energia elétrica se compromete a implementar medidas de eficiência energética de acordo com as diretrizes do município», explica a Câmara Municipal.

Este investimento está integrado no Plano Municipal de Eficiência Energética e vem consolidar os investimentos já realizados nesta área pelo município, como as recentes instalações de baterias de condensadores em equipamentos municipais tais como o Cineteatro São Brás, o Campo Municipal de Futebol Sintético, o Pavilhão Municipal e as Piscinas Municipais Cobertas.

Uma medida «fundamental na sustentabilidade energética», que teve um custo total de 10859,67 euros e que permitiu uma redução anual de custos na ordem dos 3000 euros.