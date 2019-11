São Brás ilumina-se de lilás no Dia Mundial da Prematuridade

Município associou-se à «Nascer Prematuro» – Associação Portuguesa de Pais de Bebés Prematuros e ao Centro Hospitalar e Universitário do Algarve na comemoração do Dia Mundial da Prematuridade.

A efeméride assinala-se durante esta semana, desde o dia 11 de novembro e até ao dia 17. Para o efeito, o edifício dos Paços do Concelhos estará iluminado de lilás, um gesto simbólico para assinalar este dia que se repete, ano após ano, em diferentes locais e muitas capitais mundiais.

O objetivo da iniciativa e do Dia Mundial da Prematuridade passa pelo alerta da comunidade e de diversas entidades para a problemática do nascimento prematuro e, ao mesmo tempo, pela celebração com as famílias e crianças desta efeméride.

A Nascer Prematuro é uma associação sem fins lucrativos, que apoia, no hospital e após a alta, pais e bebés que nascem ou nasceram prematuros.

Foi criada em 2016 por pais e crianças que nasceram prematuras na região do Algarve e por profissionais da área, mas o seu âmbito é nacional e estende igualmente o seu raio de ação além das nossas fronteiras.

Os seus principais objetivos são «apoiar os recém-nascidos prematuros e os seus pais, no hospital e no domicílio, e trabalhar com os serviços de saúde na melhoria da qualidade dos cuidados prestados ao recém-nascido prematuro e respetivas famílias.

A associação procura ainda promover a discussão e propor legislação de forma a preencher a lacuna legislativa de proteção às famílias com crianças que nasceram antes do término da gestação, e colaborar com outras instituições/organizações de apoio e proteção às famílias e crianças nascidas prematuras a nível nacional e internacional.

Em São Brás de Alportel esta temática será ainda objeto de ações de informação e sensibilização, integradas no programa de formação parental «Vale + Família».