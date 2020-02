São Brás esclarece sobre «Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal»

Medida prevê atribuição de apoios financeiros.

O município de São Brás de Alportel promove hoje, segunda-feira, às 17h30, na Biblioteca Municipal, mais uma sessão de informação sobre a nova medida nacional «Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal», numa iniciativa sob coordenação conjunta do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) e do Centro de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), com a colaboração do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP (IEFP).

Esta sessão é dirigida à comunidade em geral e às empresas do concelho que vão ficar a conhecer melhor esta medida do Governo Português.

A medida prevê a atribuição de um apoio financeiro a emigrantes ou familiares de emigrantes que tenham saído de Portugal até ao final de 2015 e que iniciem atividade laboral por conta de outrem em Portugal continental, mediante a celebração de um contrato de trabalho sem termo entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2020.

Para mais informações, os interessados deverão contactar o Gabinete do Empreendedor pelo telefone 289 840 019 ou via e-mail.

O Governo Português está ainda a disponibilizar informação sobre este programa online.