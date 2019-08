São Brás e Docapesca querem mostrar o bom que «É Carapau»

Na manhã do próximo sábado, dia 31 de agosto, o Mercado Municipal de São Brás de Alportel recebe uma demonstração gastronómica dedicada ao carapau.

O carapau entrará em cena na Demonstração Gastronómica de São Brás de Alportel pela mão do conceituado chef José Moura, do Tivoli Lagos Hotel, que desafia a saborear carapau fresco com citrinos, algas e pimentos, bem como carapau fresco com risotto de laranja.

«Uma explosão de sabores que concilia o melhor do mar e da região, numa apresentação repleta de arte que promete cativar o paladar, o olhar e a saúde», segundo o município sambrazense.

Nesta oitava edição, «em tudo especial», o município associa-se à campanha nacional de valorização do carapau, «É carapau», cofinanciada pelo Programa Mar 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia, promovida pela DocaPesca Portugal através de iniciativas que revelam as potencialidades gastronómicas deste tipo de pescado, de baixo valor comercial e elevados benefícios nutricionais.