São Brás deu a conhecer o trabalho de integração de migrantes

Balanço do trabalho realizado no Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, estiveram em foco num encontro do executivo de São Brás de Alportel com o Alto Comissariado para as Migrações.

O município de São Brás de Alportel recebeu na sexta-feira, dia 23 de outubro representantes do Alto Comissariado para as Migrações para uma reunião de acompanhamento do trabalho do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes.

Realizar o balanço das intervenções, conhecer o ponto de situação, dado que o contexto atual de crise tem vindo a alterar a realidade das migrações, somando necessidades e preocupações e traçar novos caminhos, novas respostas e novas praticas, foram os objetivos desta profícua reunião que contou com a presença da Coordenadora do Núcleo de Apoio à Integração de Migrantes, Ana Couteiro; a responsável pelo Gabinete de Apoio às Políticas Locais de Integração de Migrantes, Cláudia Pires; e o responsável, no Algarve do Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes.

O reforço da ponte, que em São Brás de Alportel, já era prática, entre a intervenção com as comunidades migrantes e os gabinetes de inserção profissional e de apoio ao empreendedorismo, foi considerada uma das estratégias prioritárias a seguir.

Na reunião, foram ainda enumeradas diversas boas práticas e propostos novos projetos e áreas a intervir.

A integração das comunidades migrantes é um desafio constante e prioritário, em prol da coesão social e do desenvolvimento das comunidades.

São Brás de Alportel tem em funcionamento, há já alguns anos, o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, integrado numa rede nacional sob coordenação do Alto Comissariado para as Migrações, que procura ajudar estas comunidades na sua integração, respondendo às mais diversas necessidades, num trabalho em rede e parceria que «no nosso concelho é a chave mestra para ajuda melhor quem mais precisa», diz fonte da autarquia.