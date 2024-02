São Brás reforça apoio ao associativismo em 2024

O executivo municipal de São Brás de Alportel reforçou o Plano Municipal de Apoio ao Associativismo para 2024, um investimento superior a meio milhão de euros.

O município de São Brás de Alportel formalizou esta terça-feira, 26 de fevereiro, os contratos programa de apoio ao associativismo para este ano.

Dando continuidade ao Plano Municipal de Apoio ao Associativismo que «há muito é uma estratégia motor de desenvolvimento do concelho, por manter o entendimento da premência da cooperação e do reconhecimento do papel único das associações locais na realidade e desenvolvimento sociocultural do concelho e na dinâmica da comunidade», a Câmara Municipal de São Brás de Alportel reservou 554.313,50 euros do orçamento municipal de 2024 para o associativismo.

A este valor juntam-se ainda, ao longo do ano, ainda outros apoios para atividades não regulares, não apenas em formato monetário mas também de cariz logístico, para apoio a atividades realizadas pelo restante conjunto de coletividades que desenvolve atividades de carater não regular no concelho.

O Plano Municipal de Apoio ao Associativismo é aprovado e concretizado anualmente pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel. Este ano foram estabelecidos 23 Protocolos de Cooperação e Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo estabelecidos com 21 associações locais.

Prova do trabalho colaborativo entre associações e município, realizou-se ainda uma reunião de planeamento das atividades com todas as associações que permitiu constatar e comprovar a diversidade associativa, multi e intergeracional, cultural e desportiva do concelho.

Um momento em que as associações foram informadas das ferramentas que o município disponibiliza para ajuedar a promover os diversos eventos associativos e dos procedimentos a realizar.

«Apesar de todas as dificuldades que a Guerra da Ucrânia e, mais recentemente, a Guerra no Médio Oriente que sucedem a uma crise pandémica, estão a criar também na gestão do orçamento municipal, investir nas nossas associações é investir nas pessoas e na qualidade de vida do nosso concelho, sendo esta dinâmica associativa inclusivamente um dos fatores de atratividade do nosso município», frisou o presidente da Câmara Municipal, Vitor Guerreiro, perante os dirigentes associativos, cujo trabalho elogiou reconhecendo a sua persistência face às dificuldades que se têm colocado nos últimos quatro anos à manutenção e realização das atividades.

Vitor Guerreiro salientou ainda que o Plano Municipal de Apoio ao Associativismo de 2024, privilegiou mais o apoio à componente formativa dos clubes desportivos e das associações culturais em detrimento dos eventos, bem como reforçou o montante de apoio às associações que pretendam investir na aquisição de viaturas próprias para a realização das suas atividades, que se cifra agora num montante até 10 mil euros.

Importa ainda referir que o Plano Municipal de Apoio ao Associativismo abrange também protocolos de cooperação com outras associações locais de outras áreas, mas de relevante interesse para o município, tais como: Associação de Agricultores de São Brás de Alportel, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel, a Coração100Dono -Associação de Defesa e Proteção dos Animais Abandonados e a Santa Casa da Misericórdia – Museu do Traje de São Brás de Alportel.