São Brás de Alportel prossegue com Plano de Segurança Rodoviária

Estão em curso trabalhos de drenagem, reparação de passeios e elevação de passadeiras na envolvente do Jardim Carrera Viegas, em São Brás de Alportel.

Os trabalhos em execução consistem na pintura de passadeiras, linhas longitudinais e cruzamentos, assim como reforço de sinalização vertical nos pontos definidos como críticos relativamente à sinistralidade rodoviária nas estradas que estão na jurisdição do município.

A realização da empreitada representa um investimento global de 19934,28 euros, acrescidos de IVA, adjudicada à empresa José de Sousa Barra & Filhos, Lda., tendo um prazo de execução de 30 dias.

As ruas consideradas são: a Rua Padre Sena Neto e a Rua João de Deus, ficando excluída a Rua Carrera Viegas, para a qual será efetuado em 2020 um projeto de requalificação geral.

Os trabalhos resultam no seguimento do desenvolvimento do Plano de Segurança Rodoviária, prevendo a melhoria das condições dos peões nas vias da Vila, sendo que nos últimos anos foram elevadas mais de três dezenas de passadeiras ao nível do passeio.

As primeiras intervenções foram efetuadas na envolvente de todas as escolas do Concelho e agora, faseadamente, estão a par dos circuitos de acessibilidade a interligarem todos as instituições e espaços públicos do concelho.

São Brás de Alportel tem agora uma rede viária em boas condições, mas o município está ciente que o desgaste e a degradação ocorrem diariamente, pelo que estes trabalhos são realizados periodicamente e todos os anos.

Isto porque, só com ações de manutenção regulares e periódicas é possível manter, em bom estado de conservação, essas mesmas vias e garantir as condições de segurança para todos os utilizadores.

Estas medidas fazem de São Brás de Alportel um dos concelhos do Algarve com menor sinistralidade conforme relatório da Associação Nacional de Sinistralidade Rodoviária.