Dando continuidade ao programa de apoio «Vale Mais Família», promovido pelo município sambrazense, surge agora um projeto dirigido às famílias em resposta aos exigentes desafios do envelhecimento e da longevidade, que resulta de um trabalho de parceria com um conjunto de entidades locais, no âmbito do Grupo de Trabalho para a População Sénior.

O novo programa «Mais Família Sénior» será apresentado pelo município sambrazense amanhã, sexta-feira, dia 24 de maio, às 17h30, no Centro de Artes e Ofícios da vila, com o workshop «Envelhecimento e demência – quem cuida do cuidador?», que conta com a participação da neurologista Catarina Félix e a da Terapeuta Ocupacional Vera Paquito.

O «Mais Família Sénior» disponibilizará às famílias, mensalmente, sessões de informação e partilha, e tem por objetivo levar a cabo diversas iniciativas e ações, com o objetivo de apoiar as famílias, com um enfoque especial sobre os cuidadores.

Esta é uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de São Brás, do Projeto «Cuidar 360» (Fisio São Brás e Casa de Repouso e Saúde), Junta de Freguesia e Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, com a colaboração de entidades locais e regionais.