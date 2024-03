São Brás de Alportel entrega louvor ao cavaleiro Manuel Costa Alves

O município de São Brás de Alportel entregou, no dia 14 de fevereiro, um voto de louvor ao cavaleiro Manuel Costa Alves pelos recentes resultados alcançados na modalidade de Dressage.

Manuel Costa Alves é um nome reconhecido no panorama do hipismo nacional que tem alcançado êxito em todas as suas participações.

Na última época, cavaleiro e o seu cavalo obtiveram no ano transato as melhores seis qualificações para o campeonato, já que venceram todos os escalões no Algarve com elevado êxito, o que possibilitou posteriormente novos sucessos.

Em parceria com o cavalo Miono, de sete anos, Manuel Costa Alves venceu o Campeonato Nacional Open de Arruda dos Vinhos, realizado no mês de novembro de 2023, após obter o 1.º lugar na Taça de Portugal, no dia 2 de dezembro, na modalidade de Dressage (nível A), numa organização conjunta entre a Companhia das Lezírias e a Academia de Dressage de Portugal.

Considerando o «percurso revelador do mérito, do empenho e importância que Manuel Costa Alves dedica em cada dia da sua vida à modalidade e ao binómio homem/cavalo e o singular exemplo que constitui para jovens e adeptos do hipismo», o executivo municipal são-brasense aprovou em reunião de câmara de 30 de janeiro a atribuição do voto de louvor a este atleta que promove o nome do município de São Brás de Alportel no país e orgulha a comunidade são-brasense.