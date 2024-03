São Brás de Alportel convida à descoberta do Turismo Industrial

O município de São Brás de Alportel participa entre 16 e 30 de março na terceira edição do «À Descoberta do Turismo Industrial».

Uma iniciativa nacional que dá a conhecer locais e experiências associados à indústria viva e ao património industrial português, dinamizada pelo Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa do Turismo Industrial que disponibiliza um programa de visitas a fábricas em laboração, museus e espaços que contam a evolução da indústria portuguesa.

Esta é também uma oportunidade para conhecer técnicas, maquinaria e o saber fazer das atividades produtivas até à atualidade.

Nesta edição, o município de São Brás de Alportel é novamente parceiro ativo desta iniciativa com visitas guiadas à Casa Memória da EN2, à Eco Fábrica da Cortiça e ao Lagar de Azeite Pecoliva, Lda e ainda com um conjunto de workshops de cortiça.

As visitas guiadas à Casa Memória da EN2 são gratuitas e vão decorrer entre 18 e 26 de março enquanto as visitas guiadas ao lagar de azeite Pecoliva decorrerão entre os dias 18 e 22 e de 25 a 28 de março.

Na Eco Fábrica da Cortiça entre os dias 18 e 22 e os dias 25 e 28 de março terão lugar visitas guiadas e workshops de cortiça.

Para mais informações e detalhes deverá consultar a agenda nacional ou o calendário de eventos do Visitalgarve.

Pode também solicitar informação no ponto de informação turística municipal, presencialmente no centro histórico, através do e-mail [email protected] ou através do site (aqui).