São Brás celebra 105 anos de elevação a concelho com concerto dos Anjos

As celebrações decorrem hoje, sábado, 1 de junho, com um programa que presta homenagem ao passado e lança desafios ao futuro.

O Concerto Comemorativo protagonizado pelos Anjos até é o penúltimo momento de um dia recheado de atividades. Está marcado para as 22 horas, na Praça da República, e é seguido de um espetáculo pirotécnico.

Mas as cerimónias solenes tiveram início no espaço exterior dos Paços do Concelho às 10h00, quando se hasteou a Bandeira Nacional ao som do Hino Nacional, interpretado pela Banda Filarmónica de São Brás de Alportel, com honras à bandeira pelo Corpo de Bombeiros Voluntários da vila.

Depois, às 10h15, teve início a Sessão Solene Comemorativa, no Edifício dos Paços do Concelho, onde são atribuídas insígnias municipais de honra aos cidadãos que exerceram o cargo de Presidente da Assembleia Municipal, desde 25 de abril de 1974, num reconhecimento aos autarcas do concelho, e insígnias municipais de valor e altruísmo às associações locais em atividade há mais de 25 anos.

«São Brás de Alportel, Desafios de Futuro!» é o mote do momento seguinte, em que serão apresentados projetos na área da mobilidade, nomeadamente os projetos de requalificação do troço Sul da Avenida da Liberdade e construção do novo Terminal Rodoviário «Circular».

Será também apresentado o novo Geoportal de São Brás de Alportel, uma ferramenta fundamental para o acesso à informação no que concerne ao território e planeamento.

Na parte da tarde, às 16 horas, realiza-se a tradicional romagem ao mausoléu do fundador do concelho, João Rosa Beatriz, no Cemitério Municipal.

A Galeria Municipal também abre as suas portas às 16h30, para inaugurar a sua mais recente exposição: «VIDA – Vida Selvagem do Botswana e África do Sul», da autoria de Vítor Azevedo.

Como as celebrações coincidem com o Dia da Criança, as famílias também são convidadas a entrar na Festa da Criança que vai animar o Jardim Carrera Viegas, entre as 15 e as 19 horas, com diversas atividades para miúdos e graúdos.