São Brás avança na estratégia de prevenção de incêndios

Reforço de vigilância, silvicultura preventiva, limpeza de bermas e criação de faixas de gestão de combustível são algumas das frentes prioritárias neste trabalho.

Na zona serrana do concelho de São Brás de Alportel, está em curso a execução de 220 hectares de faixas de gestão de combustível da rede primária, um investimento de 108936,50 euros, acrescidos de IVA, apoiado por fundos comunitários no âmbito do plano PDR 2020.

Simultaneamente, decorrem trabalhos de silvicultura preventiva em faixas de gestão de combustível, em torno das povoações de Outeiro (Alportel) e Bico Alto, zonas estratégicas na prevenção de incêndios pela sua localização. Estes trabalhos foram adjudicados por um valor a rondar os 16 mil euros.

A limpeza de bermas em caminhos e estradas municipais é outro dos trabalhos em marcha. Já foram abrangidos 80 quilómetros no concelho, e o investimento já ultrapassa os 20 mil euros. O Barrocal do concelho também beneficiou de trabalhos de corte e limpeza de árvores, que prejudicavam a circulação de trânsito em vias e caminhos municipais.

Além destas empreitadas, e mediante um acordo existente entre o município sambrazense e a Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, estão também a ser desenvolvidos trabalhos de silvicultura e de criação de faixas de gestão de combustível na zona serrana. Estes trabalhos estão a incidir no sítio de Javali, com o objetivo de proteger as habitações e a população em caso de incêndio florestal.

A juntar a estas medidas, o município dispõe de uma equipa de Sapadores Florestais que, desde março de 2018, assegura «outras importantes frentes de trabalho».

Ao longo do ano, esta equipa tem vindo a realizar trabalhos de limpeza, manutenção e roça de matos em zonas florestais com vista à diminuição da carga combustível, inclusivamente em novas áreas de intervenção para as quais tem sido necessária a articulação com as diretrizes da Proteção Civil Municipal, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e em estreita articulação com a Equipa de Sapadores Florestais da Associação de Produtores da Serra do Caldeirão.

Este conjunto de Sapadores Florestais tem também participado em várias ações de sensibilização junto da população, com o objetivo de alertar para comportamentos de risco no espaço florestal e a necessidade de limpeza de algumas zonas.

Durante o período crítico de verão, a equipa ocupa-se ainda da área da vigilância móvel e fixa, realizando trabalhos de primeira intervenção, bem como rescaldo e vigilância pós incêndios florestais, se necessário.

A vigilância vai ser alternada com trabalhos de limpeza e gestão de combustível em pontos críticos identificados pelo município e por munícipes.

O reforço da vigilância e dos meios de combate são outras frentes primordiais desta estratégia, colocada em marcha com recurso a um conjunto cada vez mais alargado de parceiros, entre os quais a Corporação de Bombeiros, o Comando Distrital da Proteção Civil, o Exército, a GNR, GIPS e demais entidades.

Vítor Guerreiro, presidente da Câmara Municipal de São Brás, sublinha que está «em marcha a Estratégia de Prevenção de Incêndios Florestais de 2019, num enorme esforço da autarquia e das diversas entidades, mas precisamos do envolvimento de toda a comunidade nesta missão que é de todos», destacando ainda «a importância da limpeza em redor de habitações em zonas rurais» e deixando «um agradecimento e elogio aos cidadãos que se têm envolvido neste esforço conjunto de proteção do património natural do concelho e da sua população».