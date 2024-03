Mês de março volta a ser dedicado à Mulher em São Brás de Aportel

Exposições, arte, cinema, desporto e saúde preenchem o programa de comemorações do Dia Internacional da Mulher em São Brás de Alportel, em mais uma edição do «Março, Mês de Mulher».

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel volta a dedicar o mês de março ao universo feminino com o programa de atividades «Março, Mês de Mulher» que pretende homenagear todas as mulheres que ao longo dos tempos têm vindo a lutar pela igualdade de direitos e oportunidades entre todos e por uma sociedade mais inclusiva e justa.

A Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro tem patente, até 28 de março, a exposição «Resistência no Feminino» que dá a conhecer algumas mulheres que ficaram na história pela sua determinação e resistência ao regime ditatorial do Estado Novo português.

O Universo feminino volta a ser tema de conversa no Ciclo de Tertúlias «Aqui entre nós» que regressa à Galeria Municipal no dia 15, pelas 21h30, com o tema «Mulheres que vestem calças». Um momento de partilha de testemunhos de mulheres que ousaram viver à frente do seu tempo.

Ao nível da sétima arte, destaque para a película «Quatro Filhas» que passou no São Brás Cineteatro Jaime Pinto na última segunda-feira com as Sessões de Inverno do CinemaLua e que volta a passar no Museu do Traje no Clube de Cinema Documental a 22 de março, pelas 18h00.

No dia 23, o Ciclo de Conversas sobre a Saúde da Mulher passa pela Biblioteca Municipal para falar sobre a menopausa, numa sessão gratuita e aberta à comunidade em geral que será orientada pela especialista em endocrinologia ginecológica, Anne Gompel.

Fica ainda o convite para passar pelo átrio do São Brás Cineteatro Jaime Pinto até ao dia 31 de março para conhecer a exposição de pintura «Mundo da Fantasia», de Rita Relego. Trata-se de uma mostra onde a artista cria sobretudo figuras femininas, livres e plenas de expressividade.

Ali ao lado, a exposição de trabalhos da associação de artesãos Esfera Triunfante é também marcada por trabalhos no feminino.

Como é já tradição do município, o momento é também marcado pelo lançamento de um marcador comemorativo, com uma mensagem de Vitor Guerreiro, presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, neste Dia Internacional da Mulher:

«Neste dia 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher, apelo a uma profunda reflexão sobre este percurso de luta por igualdade de direitos e oportunidades, que prossegue nos dias de hoje, em Portugal e no mundo».

«Neste ano especial em que se assinala o 50º aniversário da Revolução dos cravos é importante relembrar que abril revolucionou a realidade da mulher portuguesa e o seu papel na sociedade ao conceder o direito ao voto, o acesso ao mundo do trabalho, a um maior equilíbrio salarial e a possibilidade de participação pública e política ativa».

«Um marco histórico de mudança e perspetiva humanista, que permitiu avanços significativos nesta narrativa contínua de resistência, superação de desafios e conquistas. Contudo, e apesar da evolução dos tempos, ainda há muito a fazer para uma mudança real de mentalidades e combate a preconceitos e estereótipos femininos. O futuro escreve-se no presente, nas ações e escolhas conscientes de homens e mulheres altruístas, capazes se apoiar e valorizar mutuamente na construção de uma sociedade multifacetada, justa e solidária. Acredito na garra feminina, na sua determinação e capacidade de conciliar mundos na mesma pessoa: mãe, esposa, profissional competente, dona de si e das suas escolhas, Ser MULHER em liberdade. Feliz Dia Internacional da Mulher!».