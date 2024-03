GNR celebrou Dia da Árvore e da Floresta em São Brás de Alportel

O Comando Territorial de Faro da GNR levou a cabo uma caminhada para assinalar o Dia Mundial da Árvore, em São Brás de Alportel.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através da Seção de Proteção Ambiental e em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, ontem dia 21 de março, levou a cabo uma caminhada para assinalar o Dia Mundial da Árvore, naquele concelho algarvio.

Esta atividade está associada à comemoração do Dia Mundial da Árvore e da Floresta, e pretende fomentar condutas de respeito pela natureza e pelo ambiente junto da população, assim como, despertar consciências para a riqueza do vasto património florestal nacional e para a problemática dos incêndios florestais.

O evento contou com a presença de mais de uma centena de crianças do Centro Infantil da Misericórdia assim como utentes da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e envolveu nele os diversos agentes de proteção civil e outras entidades colaborantes do concelho, vinculando a este desiderato coletivo as diferentes gerações e entidades.

Já no interior das instalações da Santa Casa da Misericórdia de São Brás, ainda para assinalar a efeméride, foi realizada a plantação simbólica de duas árvores pela vice-presidente da Câmara de São Brás de Alportel, Marlene Guerreiro e pelo Provedor da Misericórdia, Júlio Pereira, acompanhados por diversas crianças e utentes do lar.

A GNR está empenhada em ser um dos pilares dinamizadores da preservação da Floresta e, nesse âmbito, esta iniciativa para além do cariz ambiental, tem igualmente um cariz de cidadania, cooperação e sensibilização para com a sociedade.