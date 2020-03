Câmara Municipal de São Brás de Alportel tem vindo a lançar uma campanha de sensibilização dirigida a diferentes públicos e colocada em marcha com cartazes, flyers, comunicação social local e outros meios físicos de divulgação assim como através das redes sociais.

Além das mensagens dirigidas à população em geral dando a conhecer os

hábitos de higiene e proteção contra o COVID-19 e das mensagens dirigidas às

camadas mais jovens, lembrando que neste período «o isolamento social é uma

ferramenta importante de proteção individual e geral», a campanha chegou também

aos estabelecimentos de comércio e serviços, ao setor da construção civil e a

todas as empresas, em forma de apelo à adoção urgente de medidas, entre as

quais o encerramento temporário, que está a ser seguido por grande parte dos

espaços, permitindo uma quarentena voluntária concelhia.

Consciente «dos fortes impactos da adoção destas medidas na economia local», a edilidade de São Brás de Alportel definiu um conjunto de incentivos para as empresas que encerram temporariamente portas, nomeadamente a isenção do pagamento de taxas de ocupação de espaço público, de publicidade e de abastecimento de água, durante o período a que corresponder o encerramento. Para aceder a estas medidas, a empresa deve informar o Gabinete do Empreendedor por e-mail.

Aos estabelecimentos de restauração e distribuição alimentar, o município

apela «ao encerramento temporário e encerramento total de esplanadas,

incentivando à substituição por regime de Take Away ou entrega ao domicílio».

A autarquia decidiu ainda, em acordo mútuo com as empresas, suspender as

obras municipais em curso até que estejam reunidas as condições de segurança e

saúde públicas.

Uma medida que o executivo considera «um exemplo» e deixa o apelo às

empresas de construção civil e similares que colaborem na prevenção da

propagação do COVID 19, suspendendo também elas a realização de obras.

O município deixa um forte apelo à população para que «sejam seguidas as

recomendações da Direção Geral de Saúde, nomeadamente que diz respeito às

medidas de prevenção».