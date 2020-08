«Calçadas – a Arte sai à rua» regressa a São Brás com cinema ao ar livre

Evento tem uma edição alternativa, com propostas adaptadas aos tempos pandémicos.

O «Calçadas – a Arte sai à rua» regressa hoje, como sempre a 14 de agosto, ao Centro Histórico de São Brás de Alportel, num formato alternativo, em contexto de pandemia, que garante a devida segurança e prevenção aos seus participantes.

A Comissão Calçadas e o município de São Brás de Alportel voltam a trazer a arte à rua no coração do Centro Histórico, com uma sessão de cinema ao ar livre, marcada para o Jardim da Verbena, às 21h30, integrada no ciclo «Filmes de Sempre». Será exibido o filme/documentário musical «Buena Vista Social Club». Uma iniciativa que permite recordar as noites dos anos 40, quando a sétima arte era presença habitual no Jardim da Verbena.

A entrada é gratuita mas, com vista à segurança de todos os espetadores, os lugares são reduzidos. O uso de máscara, o distanciamento social e o cumprimento das regras de segurança e saúde pública são obrigatórios.

Os interessados devem levantar o seu ingresso na Galeria Municipal ou no Jardim da Verbena, um pouco antes do início da sessão.

Procurando manter a essência deste evento, serão ainda realizados, em modo reservado, trabalhos artísticos, numa colaboração da Associação de Designers do Sul, que serão transmitidos em versão online através das redes sociais do município e da Comissão Organizadora do «Calçadas – a Arte sai à rua».

A música, que em cada edição toma conta dos palcos dispersos pelo centro histórico, também marca presença neste programa alternativo, com um conjunto de mini concertos que serão apresentados a partir das 22h00 nas redes sociais do município, que dão a conhecer alguns dos grupos musicais que deveriam estar a participar ao vivo no Calçadas 2020, e cuja participação já se encontra reagendada e garantida pela organização e pelo município para a edição de 2021.

O ciclo de cinema ao ar livre promovido por São Brás de Alportel, em parceria com o Cinema Lua – Cinema Itinerante, regressará na sexta-feira, 21 de agosto. Às 21h30, o Adro da Igreja de São Romão recebe a película «O Carteiro de Pablo Neruda».

À semelhança da sessão anterior de cinema ao ar livre, trata-se de um evento de entrada gratuita mas com lugares reduzidos, sendo igualmente obrigatório o uso de máscara e o cumprimento do distanciamento social e das regras de segurança e saúde pública.