São Brás de Alportel tem PRESSA para recuperar comércio local

No âmbito do PRESSA – Plano de Recuperação Económico/Social de São Brás de Alportel, o município está a apoiar o comércio local na retoma progressiva da sua atividade.

Neste contexto, o Gabinete do Empreendedor do município sambrasense iniciou durante esta semana, em que teve início o processo de desconfinamento e de abertura gradual da vida económica, uma jornada de visitas aos estabelecimentos de comércio local e serviços.

Esta medida decorre no âmbito das ações diretas de sensibilização e informação que a autarquia está a levar a cabo para promover o cumprimento das medidas de segurança e proteção de todos, «fundamentais para que esta retoma seja bem sucedida e a comunidade seja vitoriosa no combate contra o vírus».

Entre as ações do plano de recuperação da economia local estão: a oferta de viseiras de proteção a todas as empresas com atendimento ao público; a distribuição gratuita de máscaras a toda a população, para que possa realizar as suas compras em segurança; a ofertas de vales de compras no comércio tradicional, numa ponte com o projeto de criação de máscaras sociais, que permitirá fazer circular na economia local cerca de 8000 euros; a elaboração de um guia de boas práticas para os sectores do comércio e serviços, com informação sintética e acessível, e a criação do novo Serviço de Apoio ao Empresário e Empreendedor, que desenvolve um trabalho de proximidade com os agentes económicos do concelho.

«Em breve será lançada uma campanha de promoção do comércio local e serão implementadas novas medidas, sempre tendo em atenção e com a adequação necessária à evolução da pandemia», revela a edilidade.

Durante as visitas aos estabelecimentos, os empresários e colaboradores recebem um kit com informações sobre medidas de segurança a implementar para um atendimento seguro ao público. O kit inclui ainda um autocolante para colocar à porta dos espaços comerciais que recorda aos clientes a obrigatoriedade de utilização de máscaras e de distanciamento social.

Esta ação de proximidade «procura assim perceber, no terreno, as dificuldades que estão a ser sentidas pelas pessoas que dependem destes sectores e de que forma o Gabinete do Empreendedor pode ajudar a ultrapassá-las nesta fase de adaptação num contexto complexo, em que a prioridade deve continuar a ser a segurança de empresários, colaboradores e clientes».

De acordo com o Plano Nacional de Desconfinamento, face ao término do Estado de Emergência e à declaração de Estado de Calamidade, e tendo por objetivo apoiar a economia local neste período tão difícil e ao mesmo tempo, no mesmo sentido, zelar pela proteção e segurança de todos, o Município redefiniu a medida de restrição de horários e está a concretizar um conjunto de ações.