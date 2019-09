São Brás de Alportel prossegue com beneficiação de caminhos florestais

Município tem em curso uma nova empreitada para beneficiação de caminhos florestais e agrícolas e para a construção de aquedutos, que tem por objetivo garantir a manutenção das acessibilidades dos caminhos rurais e o acesso a pontos de água.

Esta nova empreitada, num investimento municipal de 27939 euros, foi adjudicada à empresa AJB – António José de Brito e prevê a execução de aquedutos e a beneficiação e reparação de cerca de 50 quilómetros de caminhos florestais em toda a zona serrana do território são-brasense.



Os trabalhos, realizados de forma regular, visam a melhoria da rede viária e a defesa da floresta, constituindo um importante eixo da Estratégia Municipal de Prevenção de Incêndios.

O município explica que «a par de todas as intervenções de limpeza de bermas e do grande investimento na execução de faixas de gestão de combustível e de limpeza de terrenos, ao longo dos principais eixos viários da zona serrana e do Barrocal, estes trabalhos são da maior importância na prevenção, pois permitem aos agentes de Proteção Civil uma intervenção com mais eficácia, segurança e rapidez».

Estes trabalhos visam também garantir melhores acessos às propriedades existentes, facilitando desta forma aos proprietários a realização das ações de limpeza e manutenção, que são tão importantes na defesa da floresta, bem como a obtenção dos produtos agrícolas.

A empreitada está integrada no Plano Municipal de Defesa da Floresta e resulta da avaliação efetuada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, em cooperação com as associações de caçadores, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel e a comunidade.