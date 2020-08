São Brás de Alportel celebrou o Dia Internacional da Juventude com a inauguração de um novo espaço Coworking, na quarta-feira, 12 de agosto. Uma prenda para os jovens empreendedores do concelho.

Localiza-de na Avenida da Liberdade, conta com cinco áreas de trabalho, apoio administrativo, equipamento de projeção e sala de reuniões.

O objetivo é impulsionar e divulgar projetos individuais de jovens, criando ferramentas para trabalharem em rede, na sua primeira sede fiscal.

«Este é um momento que consideramos muito feliz e há muito tempo aguardado por todos. É um espaço de coworking, para trabalhar, para partilhar experiências, inovação e criatividade. É isso que pretendemos. Há muito que temos tentado incentivar e motivar os jovens para aplicarem todo o seu potencial através da inovação e, felizmente, em São Brás de Alportel, temos muitos e bons exemplos daquilo que os jovens são capazes de fazer. São muito ativos, participativos e uma fonte de inspiração para o concelho», começou por dizer o autarca Vitor Guerreiro, na quarta-feira, dia 12 de agosto, durante a inauguração.

Ciente da conjuntura atual, o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel afirmou que «estes são tempos muito difíceis e avizinham-se momentos complicados».

No entanto, «pensamos de forma positiva e não podemos baixar os braços. Este espaço é o exemplo disso. Com a capacidade dos jovens para inovar e com a resiliência e as provas que têm dado a este concelho, certamente a curto e médio prazo, iremos conseguir dar a volta por cima», sublinhou.

«Da forma como conseguimos, desde o inicio, dar resposta à própria pandemia, penso que é um exemplo bastante feliz de como a comunidade se empenha e colabora entre sim. São Brás é um exemplo de boas parcerias e de resultados excelentes e este é o caminho que todos temos de seguir», referiu ainda Vítor Guerreiro.

Por sua vez, Marlene Guerreiro, vice-presidente da autarquia, explicitou que se trata de um «sonho tornado realidade para tornar realidade o sonho de muitas pessoas. O nosso objetivo é que aqui cresçam muitos projetos e que seja a oportunidade que faz falta a alguém que necessite de apoio. Temos a ambição de trabalhar em estreita ligação com as entidades que promovem o empreendedorismo e queremos que os nossos cinco empreendedores tenham todo o apoio para que os seus projetos vinguem».

Para tal, a autarquia quer que empreendedores que venham a trabalhar no novo espaço estejam presentes «relativamente pouco tempo. Queremos que ganhem asas e não raízes. Por isso, o contrato é de seis meses, sendo que no primeiro é grátis. O objetivo é mesmo o de ajudar e que ninguém deixe de entrar aqui por não ter capacidade financeira», esclareceu.

Mais tarde, «o contrato pode ser renovado até dois anos e, muito excecionalmente, até três. O horário vai poder ser adaptado e versátil ao gosto dos empreendedores. Todos eles vão também ter direito a divulgação, promoção e um conjunto de serviços que temos disponíveis para que seja uma fase de sucesso», acrescentou a vice-presidente da autarquia.

A inauguração ficou ainda marcada pela presença de Madalena Feu, delegada regional do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), convidada pela edilidade são-brasense para ser madrinha do Espaço Coworking.

A delegada mostrou estar ciente da responsabilidade que lhe foi entregue.

«Ganhei um afilhado e agradeço este voto de confiança. O IEFP é um padrinho responsável e vamos fazer de tudo, como é habitual, para ir ao encontro das vossas expetativas. A inauguração deste local é realmente importante. Tudo aquilo que fizermos pelos jovens, um grupo mais frágil em matéria de desemprego, para os ajudar a iniciar a vida de trabalho e para não lhe quebrarmos os sonhos no início das carreiras, é muito importante para a vida futura. O nosso futuro está nas mãos deles. Estou aqui de alma e coração, tal como o IEFP. Contem connosco, e comigo em particular, para tudo aquilo que precisarem», garantiu.

Por fim, o executivo da autarquia de São Brás anunciou uma novidade: até ao final do verão será inaugurado um espaço, semelhante ao coworking, mas com outros moldes.

Apesar de não adiantar pormenores, Vitor Guerreiro desvendou que «temos muitos projetos em marcha que envolvem a comunidade. O que queremos é dinamizar a economia e mostrar aquilo que o concelho tem para oferecer e, nesse sentido, no final do verão iremos abrir um outro espaço, à semelhança deste», prometeu.

As candidaturas ao Espaço Coworking São Brás de Alportel já se encontram disponíveis no próprio local, ou através de email ([email protected]).

As comemorações do Dia Mundial da Juventude iniciaram com a transmissão online da primeira eliminatória do concurso «Música Já», do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) Algarve, na sexta-feira, dia 7 de agosto, sendo que a inauguração do Espaço Coworking foi o ponto alto do programa.