São Brás de Alportel continua a investir nos caminhos públicos do interior

Fonte da Murta, Mesquita, Soalheira, Alportel, Cabeça do Velho e Barranco da Figueira são os últimos locais intervencionados, por administração direta.

Os trabalhos consistem na limpeza, regularização, reparação dos arruamentos e na melhoria das serventias e de acessos. Trabalhos realizados no âmbito do Plano de pavimentação e reparação de caminhos públicos que vêm juntar-se a um largo conjunto de trabalhos de reparação em betuminoso na rede viária realizados ao longo do presente ano, com vista à garantia das melhores condições de circulação para todos.

«A intervenção na rede viária obedece sempre a princípios de sustentabilidade, atendendo às características de vulnerabilidade das vias à erosão provocada pelas chuvas de inverno e pelo desgaste da sua utilização, pelo que tendo o nosso concelho uma enorme extensão de rede viária é também com enorme esforço que os nossos serviços se esforçam diariamente para atender todas as solicitações e necessidades», explica o vereador Acácio Martins, com responsabilidade na área das obras municipais.

Estes são trabalhos estruturantes com os quais o Município procura criar as melhores condições de segurança e de acesso para residentes e visitantes, mantendo e promovendo qualidade de vias de circulação em todos os sítios do concelho de São Brás de Alportel.