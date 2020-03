São Brás de Alportel cancela a Festa das Tochas Floridas

Organização da Festa das Tochas Floridas, a cargo do município de São Brás de Alportel e da Paróquia de São Brás, decidiu cancelar o evento.

A decisão surge «atendendo ao agravamento da situação de propagação da pandemia por COVID 19, e em consonância com as recomendações da Direção Geral de Saúde e com as recentes medidas Governamentais», tendo sida tomada em reunião realizada no dia 13 de março, sexta-feira.

A organização «lamenta a situação, agradece a compreensão de todos e informa que está a preparar formas alternativas e adequadas à situação para que a comunidade possa celebrar a Páscoa, quadra de grande significado para São Brás de Alportel», o que informará oportunamente.