São Brás de Alportel ativa plano de contingência ao Covid-19

Na continuidade das medidas deliberadas pela Comissão Municipal de Proteção Civil de São Brás de Alportel, reunida na quinta-feira, dia 5 de março, na qual foram ativados os planos de contingência de todas as entidades ali representadas, no combate à propagação do surto epidémico do novo Corona Vírus COVID-19, em reunião do Grupo de Trabalho criado neste âmbito para a elaboração e monotorização do Plano de Contingência Municipal, realizada hoje, dia 9 de março, foi deliberada a adoção de um novo conjunto de medidas de prevenção e atuação, dirigidas aos colaboradores do município e à população em geral.

A suspensão de todas as deslocações em viaturas municipais de transporte coletivo, para fora do concelho; e a alteração da forma de registo de assiduidade, que a partir de amanhã, dia 10 de março, passa a ser exclusivamente realizado, no posto de trabalho de cada colaborador, são exemplos das medidas tomadas.

Amanhã, dia 10 de março, terá também lugar uma ação de formação de formadores, promovida pela Delegada de Saúde, em estreita articulação com a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Al-Portellus do Centro de Saúde de São Brás de Alportel, dirigida a todas as entidades que integram a Comissão Municipal de Proteção Civil, e à qual se seguirá um conjunto de ações de divulgação da informação.

O Grupo de Trabalho encontra-se a promover e monitorizar a implementação de um conjunto de medidas preventivas de contágio, nomeadamente a criação de rotinas de higienização adequadas aos diversos serviços municipais, assim como medidas de higiene coletivas e individuais, assim como a criação de áreas de isolamento para situações suspeitas.

Está igualmente a ser intensificada a divulgação de informações úteis junto da população.

Em relação aos eventos sociais, o Grupo de Trabalho está a analisar as situações, caso a caso, de acordo com as caraterísticas e públicos do mesmos.

Neste âmbito, estando agendada a realização da Festa dos Centenários de São Brás de Alportel, para o próximo dia 15 de março, no Salão de Festas da Santa Casa da Misericórdia, após reunião realizada com o Provedor da Santa Casa da Misericóridae, em acordo com o Plano de Contingência em curso, foi deliberado o seu adiamento, sendo reagendada oportunamente.

Este trabalho de prevenção e monotorização tem sido desenvolvido em estreita articulação com o Agrupamento de Escolas de São Brás de Alportel José Belchior Viegas, que já tem o seu plano de Contingência ativado, com medidas de prevenção em curso.

As decisões integradas no Plano de Contingência Municipal respeitam as orientações da Direção Geral de Saúde (DGS).

Diariamente, o Grupo de Trabalho acompanha a evolução da propagação do Covid-19, com vista à adequação das medidas e ações necessárias.