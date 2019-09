São Brás de Alportel aposta na pintura das passadeiras do concelho

Município está a proceder a trabalhos de manutenção da sinalização horizontal, nomeadamente a pintura de passadeiras.

Estes trabalhos, integrados no Plano Geral de Sinalização e Sinalética de São Brás de Alportel, são realizados anualmente, sempre após o verão, «pois é nesta época que a sua durabilidade e manutenção se torna mais eficiente, e também para assegurar que no início do ano escolar as passadeiras e cruzamentos estejam devidamente sinalizados, visíveis e mais seguros para os peões».

No ano em curso, a empreitada de execução de sinalização horizontal foi adjudicada à empresa Sinalvias – Sinalização Rodoviária, Lda. por um valor aproximado de 7 mil euros. Os trabalhos incluem a pintura de passadeiras, linhas longitudinais e cruzamentos.

«Garantir as condições de segurança de condutores e peões que utilizam as vias de comunicação do concelho, especialmente numa época em que são previsíveis as primeiras chuvas que potenciam o aumento de risco de ocorrências», é o objetivo deste investimento municipal «que se soma a todas as ações preventivas realizadas ao nível das acessibilidades e da mobilidade no concelho de São Brás de Alportel, que está entre os concelhos com menos sinistralidade do Algarve».