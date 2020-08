São Brás celebra Dia da Juventude com novo espaço de coworking

São Brás de Alportel celebra hoje, quarta-feira, 12 de agosto, o Dia Internacional da Juventude, com um programa que celebra o potencial empreendedor, solidário e artístico da juventude são-brasense.

O programa teve início na passada sexta-feira, dia 7, com a transmissão on-line, a partir do Cine-Teatro São Brás, da primeira eliminatória do Concurso Música JÁ, do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).

Já hoje, às 15h00, terá lugar o ponto alto do programa, com a inauguração do Espaço Coworking de São Brás de Alportel, pela Delegada Regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), Madalena Féu.

Localizado na Avenida da Liberdade, este espaço é especialmente dirigido aos jovens do concelho que querem aventurar-se no mundo do trabalho com projetos próprios.

Um espaço adaptado para acolher cinco projetos individuais que podem usufruir de apoio administrativo e receção de correspondência, equipamento de projeção para formações e outras atividades, espaço de arquivo, sala de reuniões, copa e arrumos, WC acessível e placa de identificação exterior.

Este espaço abre a sua atividade com uma formação entre pares no âmbito do Projeto «Floresta Nossas», Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, do IPDJ.

À mesma hora, o Jardim Carrera Viegas acolhe a iniciativa «Estendal Solidário», que consiste na criação de um estendal onde toda a comunidade pode deixar o seu contributo, como peças de vestuário ou calçado, e onde todos podem levar consigo peças do estendal caso necessitem.

As peças que sobrarem serão entregues na Loja Social, que é uma das responsáveis por esta iniciativa, em parceria com os projetos «Jovens Seguros <> Famílias Felizes» e «Florestas Nossas».

Ainda no Jardim Carrera Viegas, a partir das 19h00, é simbolicamente inaugurada a exposição de fotografia «À descoberta do Paraíso». Uma mostra da autoria de Leonardo Marques e que ficará patente no novo Espaço Coworking, até 12 de setembro.