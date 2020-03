São Brás aplica restrição total ao horário de vários estabelecimentos

Município lança também pacote com algumas medidas de apoio às empresas.

O município de São Brás de Alportel ratificou, por unanimidade, em reunião de Câmara de 17 de março, terça-feira, com efeitos imediatos, um despacho de restrição total do horário das esplanadas e do funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços.

Esta decisão surge na continuidade das medidas que tem vindo a desenvolver, atendendo ao agravamento da situação de propagação da pandemia por COVID 19, e em consonância com as recomendações da Direção Geral de Saúde e com as recentes medidas Governamentais, de modo a reforçar o isolamento social que é a melhor arma na propagação do vírus.

A medida tem exceções, onde se incluem os seguintes estabelecimentos: comércio de produtos alimentares e comércio de produtos para animais; farmácias, parafarmácias, óticas, clínicas medicas e veterinárias, laboratórios de analises; comércio de combustíveis, drogarias e similares; serviços de reparação de automóveis e similares.

Segundo refere o despacho do executivo são-brasense, as empresas poderão manter o seu funcionamento, sem atendimento presencial, devendo fazer uso de teletrabalho sempre que possível e reforçar atendimento telefónico e e-mail.

Mais apela a que os estabelecimentos de restauração e distribuição alimentar deverão optar por sistemas de take away ou entrega ao domicílio, respeitando as recomendações de segurança das Autoridades de saúde.

Mais informa o despacho do município de São Brás de Alportel que, «consciente dos impactos sobre a economia que esta pandemia está a provocar», foram estabelecidas várias medidas para apoiar empresas, como isentar do pagamento da tarifa de estabelecimento de água, bem como das taxas de ocupação de espaço público e publicidade os estabelecimentos comerciais e de serviços, bem como as empresas, durante o período em que se encontrarem encerradas ao público.

Para beneficiar desta medida, os estabelecimentos e empresas são-braseses devem efetuar o pedido junto do Gabinete do Empreendedor. Será ainda facilitado o acesso à informação relativa a apoios dirigidos a empresas, que forem sendo criados pelo Governo, através de novo serviço a prestar pelo Gabinete, a divulgar oportunamente.