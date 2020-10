São Brás amplia rede de saneamento no sítio da Calçada

Investimento ronda os 21000 euros.

O município de São Brás de Alportel tem em fase de conclusão a empreitada de renovação da Rede de Abastecimento de Água e ampliação da Rede de Esgotos no sítio da Calçada, investimento «muito ansiado pelos residentes desta localidade».

Segundo a Câmara Municipal, o investimento total nesta obra ronda os 21000 euros, tendo a mesma sido adjudicada à empresa são-brasense Relvas Nunes & Luz, Lda.

A intervenção integra o Plano Municipal de Eficiência Hídrica que o município tem em marcha no concelho, incluindo a substituição da rede de águas para assegurar a funcionalidade de toda a infraestrutura de abastecimento de água e a ampliação da Rede de saneamento, abrangendo todas as edificações da área intervencionada.

Segundo nota enviada às redações pela autarquia, os objetivos destas intervenções passam por «alcançar melhores condições no saneamento básico, num contributo fundamental para a promoção da saúde da população e para a qualidade de vida e preservação do meio ambiente», premissas que «justificam um investimento municipal superior a meio milhão de euros, na ampliação da rede de saneamento do concelho nos últimos cinco anos».

Estas são metas que o município «pretende alcançar e alargar a todo o concelho de modo faseado e conforme disponibilidade orçamental, rentabilizando sempre que possível o recurso a candidaturas de financiamento, como é o caso da 1ª fase do projeto de criação da Rede de Esgotos da Mesquita, que se pretende concretizar a breve trecho, para interligar a EM514 e a EN 270, na continuidade das obras realizadas no sítio do Peral, onde foi criada a Rede de Esgotos».