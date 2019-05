A Santa Casa da Misericórdia de Albufeira (SCMA) celebra 520 anos e vai realizar, na sexta-feira, 31 de maio, as comemorações do seu aniversário.

Sob o mote «520 anos ao serviço da comunidade, a Instituição promove um programa diversificado de atividades para assinalar a efeméride.

A cerimónia solene, que dará início as comemorações, decorrerá pelas 11h00, na Igreja Matriz. A celebração eucarística será presidida pelo Bispo do Algarve D. Manuel Quintas.

Durante aa tarde, o Auditório Municipal de Albufeira acolhe a conferência «(Des) Construindo o papel das Misericórdias: desconstruir mitos para construir o futuro».

Com início às 14h14, a iniciativa pretende promover o debate em torno de múltiplas questões relacionadas com o passado, o presente e o futuro das Misericórdias.

A conferência ambiciona conjugar olhares e experiências díspares, ajudando os participantes a aproximar-se e compreender as realidades das Santas Casas, reconhecer a atualidade da sua missão, com vista a perspetivar estratégias de intervenção futura.

A primeira intervenção, titulada «O papel das Misericórdias: Ontem, Hoje e Amanhã», terá como orador Manuel de Lemos.

O presidente da União das Misericórdias Portuguesas abordará a evolução destas instituições, desde sua criação em Portugal e seus desdobramentos até os nossos dias.

A seguir, a mesa-redonda «Sustentabilidade e inovação: um compromisso de futuro» contará com a participação de António Tavares, Provedor da Misericórdia do Porto; Helena de Freitas, professora catedrática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra; Jorge Botelho, Presidente da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve; José Simões de Almeida, advogado e ex-Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social; e Michael de Pina Batista, Provedor da Misericórdia Penalva do Castelo.

O painel será moderado por Patrícia Seromenho, Provedora da Misericórdia de Albufeira, e pelo jornalista e escritor algarvio Neto Gomes.

Os representantes de Misericórdias e entidades cooperantes refletirão sobre novos paradigmas que se colocam a estas seculares instituições na prestação de serviço aos seus utentes.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, e Margarida Flores, diretora do Centro Distrital da Segurança Social de Faro, marcarão presença na sessão de encerramento.

A participação na conferência é gratuita, e sujeita a inscrição. Basta fazer o download da ficha aqui e remetê-la devidamente preenchida à organização por email ([email protected]).

Destinado aos utentes da Instituição e os seus familiares, acontecerá no Centro Infantil Quinta dos Pardais o encontro intergeracional «Celebrar em Família».

Entre as 15h00 e as 17h30 serão dinamizadas diversas atividades tais como jogos tradicionais; aulas de música e dança; sessões de yoga e psicomotricidade.

O programa de comemoração encerrará com um cocktail, com brinde e bolo comemorativo, às 17h30 no Centro Infantil Quinta dos Pardais.