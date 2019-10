Salva-vidas resgata jovem de navio-escola sueco ao largo de Portimão

A Estação Salva-vidas Patrão Pedro Jorge Casimiro Cardoso, sob coordenação do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), esteve empenhada, entre as 15h10 e as 18h00 do dia de ontem, no resgate de uma jovem de 18 anos, que se encontrava a bordo de um navio-escola sueco, a cerca de 52 quilómetros a sul de Portimão, necessitando de receber assistência média, encontrando-se com fortes dores abdominais.

​O MRCC Lisboa deu indicações ao navio-escola para se aproximar do porto de Portimão, ao mesmo tempo que era empenhada uma embarcação da Estação Salva-vidas Patrão Pedro Jorge Casimiro Cardoso.

O transbordo da jovem, acompanhada por um professor, foi efetuado a 37 quilómetros a sul de Portimão.

Pelas 18h00 a jovem e o professor foram desembarcados na Marina de Portimão onde se encontravam os Bombeiro Voluntários de Portimão, que os transportou para o hospital.