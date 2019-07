Salão do Livro Usado dá nova vida a obras literárias em Lagos

Está a decorrer, até dia 14 de julho, domingo, no Armazém Regimental de Lagos, a quinta edição do Salão do Livro Usado.

Por lá é possível encontrar milhares de títulos, incluindo algumas raridades, com preços quase simbólicos, a partir de 50 cêntimos.

O Salão funciona diariamente, das 11 às 14 horas no período matinal, e das 17 às 23 horas no período de tarde/noite. Do compêndio fazem parte enciclopédias, estudos vários, romances, livros infantis e juvenis, de poesia, de passatempos e magazines, que aguardam por novos leitores e coleccionadores mais atentos.

Este evento realiza-se novamente por iniciativa da Livros da Ria Formosa e do Grupo dos Amigos de Lagos, com o apoio da Junta de Freguesia de São Gonçalo de Lagos, pretendendo acrescentar «boas leituras a residentes e a visitantes que escolheram a cidade e as praias da Baía de Lagos para o seu início de férias».