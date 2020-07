«Sagres Sunset Shots» mostra online «o melhor pôr do sol da Europa»

Evento terá atuações de Cuca Roseta, João Pedro Pais e outros artistas.

Pela primeira vez, o pôr do sol de Sagres será partilhado internet fora com o mundo nos dias 14, 15 e 16 de agosto, através da iniciativa online «Sagres Sunset Shots», organizada pelo Turismo do Algarve em conjunto com o município de Vila do Bispo.

Esta criação é composta por três eventos, que vão acontecer em cada um dos dias, sensivelmente entre as 20h00 e as 21h00 (considerando a hora prevista do entardecer), animados por miniconcertos de vários artistas e Dj nacionais.

Na sexta-feira, dia 14, o palco será de Cuca Roseta e do Dj Christian F e para sábado, dia 15, estão já confirmados João Pedro Pais e o Dj Eddie Ferrer.

O cartaz fica completo com as atuações, no domingo, dia 16, de Viviane, à qual se juntará a banda local Naomi & The Raposeira Dub Collective.

Todos estes sunset shots serão de curta duração e vão ganhar vida no online com a transmissão em live streaming no Facebook, em VisitAlgarve, Algarve Tourism, VisitAlgarve_ES e município de Vila do Bispo, e no canal de YouTube VisitAlgarve.

No conjunto, a organização vai utilizar três câmaras, incluindo um drone, para captação de imagens dinâmicas dos concertos «e possibilitar que se desfrute com maior envolvência de um espetáculo único» a partir do Forte do Beliche, em Sagres – «local que terá, provavelmente, o melhor pôr do sol da Europa», segundo o Turismo do Algarve.

Para o presidente da entidade, João Fernandes, «o Sagres Sunset Shots permite-nos mostrar a beleza de mais um recanto da nossa região, agora enriquecido com uma componente de entretenimento, através da música. Dadas as restrições atuais, este é um evento especialmente idealizado para ser vivido online, com transmissão em live streaming, pelo que, estamos certos, irá captar todo o encanto desta paisagem natural e surpreender quem se juntar a nós através das redes sociais».

O «Sagres Sunset Shots» vem potenciar «uma das maiores atrações turísticas do Algarve. O pôr do sol em Sagres é considerado um momento único, com as cores do Sol a mudarem gradualmente enquanto mergulha, em poucos minutos, no imenso mar azul que é o oceano Atlântico, dourando as suas águas, para finalmente desaparecer na linha do horizonte», detalham os responsáveis pelo evento, que acrescentam ainda que, «nessa altura, acende-se a luz do farol do Cabo de São Vicente, um dos mais potentes do mundo, e o brilho do facho luminoso ganha intensidade ainda ao lusco-fusco. É uma das paisagens mais emblemáticas da região».

Também Adelino Soares, presidente do município de Vila do Bispo, considera que esta «é uma iniciativa diferenciadora e envolvente. O Sagres Sunset Shots apresenta um enorme potencial para dar a conhecer a beleza da nossa paisagem a milhares de visitantes, nomeadamente o turista português, mas também o estrangeiro. Partilhar este cenário natural do nosso concelho é uma oportunidade para reforçar a promoção turística do destino, que tem atrações únicas e que proporciona experiências inesquecíveis a quem nos visita».

O «Sagres Sunset Shots» tem a assinatura «O Algarve fica-te bem ao pôr do sol», estabelecendo ligação à nova campanha promocional do destino, que tem como objetivo «motivar os turistas nacionais e estrangeiros a desfrutarem das suas férias na região, que é o principal destino turístico do país».