Sabores do mar degustam-se no Festival do Perceve de Vila do Bispo

Pavilhão da Escola E.B 2,3 de S. Vicente será palco, entre os dias 30 de agosto e 1 de setembro, da oitava edição do Festival do Perceve.

Durante estes três dias dedicados aos sabores do mar, onde o perceve tem lugar de destaque, será possível degustar, ainda, outras iguarias gastronómicas do concelho: os mexilhões, a feijoada de choco, as lapas grelhadas, a moreia frita, as navalheiras, a salada de polvo, o camarão, as papas de mexilhão e o choco frito, entre outras.

O certame conta ainda com muita animação musical. Assim, no primeiro dia (30 de agosto) estão previstas as atuações dos «Undercover Agents for the Blues» e de Humberto Silva.

No sábado, dia 31 de agosto, é a vez dos Sons do Mira e Paulo Coelho atuarem. Para o último dia, 1 de setembro, estão agendadas as atuações do Rancho Folclórico de Odiáxere, de Marco Campaniça e os Amigos e de Cláudio Rosário.

Abertura do recinto está marcada, todos os dias, para às 13h00 com encerramenteo agendado para as 0h00.

O evento é organizado pela Associação de Marisqueiros de Vila do Bispo, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Bispo.