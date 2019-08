Com o fim do mês de agosto, termina também o Baixa Street Fest, mas não se esgota a animação na zona comercial da capital algarvia.

A última exibição deste programa será na sexta-feira, 30 de agosto, juntamente com uma apresentação do projeto artístico Aquatropia, às 23 horas, no Jardim Manuel Bívar, um espetáculo multidisciplinar inspirado no mar e na natureza.

Depois, os espetáculos de rua regressam com um novo programa – Sábados em Família. A estreia é a 7 de setembro, Dia da Cidade, às 16 horas e promete animar todas as tardes de sábado até meados de novembro, pretendendo também combater e atenuar os efeitos da sazonalidade.

A nova proposta da Câmara Municipal de Faro está vocacionada sobretudo para as famílias.

Das 16h às 19h de sábado o público vai poder contar com entretenimento e iniciativas que vão envolver as diversas associações culturais e desportivas do concelho.

Às animações que o Baixa Street Fest já tinha habituado o público, juntam-se espetáculos de fado, peças de teatro, exposições, poesia, danças, artes e ofícios na Rua de Santo António e artérias limítrofes.

A organização do evento envolve a autarquia, a Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro (ADCZHF), a ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve.

Segundo confirmou ao «barlavento» Henrique Gomes, chefe do gabinete do presidente da Câmara Municipal de Faro, está em aberto a possibilidade de o novo evento continuar até dezembro.