Rutura deixa Faro sem água mas FAGAR promete ser breve

A FAGAR, Empresa Municipal, acaba de informa que devido a uma rutura originada no âmbito da empreitada de execução da rotunda do cruzamento da Avenida Calouste Gulbenkian com a Rua do Alportel, encontra-se temporariamente interrompido o fornecimento de água às zonas de: Lejana, Alto Rodes, Vale da Amoreira, Penha, São Luís, Sr.ª da Saúde, Largo do Carmo, zona Baixa e áreas adjacentes.

«Mais informamos que no decurso dos trabalhos pode vir a ser suspenso o fornecimento às seguintes zonas: Atalaia, Bom-João, Avenida 5 de Outubro, Praceta do Colégio Militar, Rua Ataíde de Oliveira e áreas adjacentes», avisa a FAGAR em comunicado à imprensa.

Assim, «logo que seja possível será comunicada a hora prevista para o respetivo restabelecimento».

A FAGAR garante que «fará todos os esforços para restabelecer o fornecimento de água com a maior brevidade possível, pelo que pedimos a melhor compreensão pelos incómodos causados».

Esta informação poderá ser consultada através do número azul (808 289 808) ou no site da FAGAR.