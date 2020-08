Rui Marques mostra a inclusão social «Com Outros Olhos» em Lagoa

Artista foi diagnosticado com autismo, quando ainda era muito jovem.

A exposição «Com Outros Olhos», de Rui Marques, estará patente na Galeria Manuela Vale, na Escola de Artes – Mestre Fernando Rodrigues, em Lagoa, entre os dias 3 e 25 de setembro.

Rui Marques foi diagnosticado com Autismo ainda muito jovem e a prática artística tem sido uma ajuda. Agora, «pintar é mais que uma terapia, é também uma oportunidade de divulgar o seu trabalho artístico e quiçá o inicio de um novo percurso».

A Escola de Artes, como espaço inclusivo, «acolheu o Rui Marques antes do seu Plano Individual de Transição e, desde então, tem explorado com ele diferentes técnicas plásticas, acabando o Rui por descobrir o gosto pela pintura», explica a Câmara Municipal de Lagoa.

A autarquia acrescenta que «vir pintar tornou-se uma rotina essencial, sendo a ponte que liga o seu mundo interior com o exterior. A escolha dos temas levou-o a novas descobertas, conhecimento, possibilidades e experimentação de técnicas e materiais plásticos».

«Sem medo da tela em branco, vai-se familiarizando com as técnicas de desenho e pintura ao encontro do seu estilo, com muita dedicação. O Rui tem participado em exposições individuais e coletivas, chegando a ser premiado pelo seu trabalho em concursos de pintura de âmbito nacional», conclui o município.

A exposição é de entrada gratuita e estará patente a partir do dia 3 de setembro, podendo ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, até ao próximo 25 de setembro.