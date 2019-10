RTP Faro vai ser imóvel de Interesse Municipal por proposta do PS

A proposta avançada pelo Partido Socialista (PS) para a classificação de interesse patrimonial do edifício do Emissor Regional Sul foi aprovada pela Câmara Municipal de Faro na reunião de segunda-feira, 7 de outubro.

Segundo o documento, ao qual o «barlavento» teve acesso, justifica a classificação, o facto de o edifício retratar «a estética e história de uma época, do modernismo português que só persiste nalguns edifícios da cidade de Faro, como por exemplo, a Escola Tomás Cabreira, o antigo dispensário (hoje Centro de Saúde), a Escola do Carmo e o Liceu João de Deus».

«Além da robustez e qualidade da estrutura e dos materiais usados, possui, ainda, alguns elementos artísticos, com destaque para o painel cerâmico em baixo relevo, do notável pintor e ceramista Rogério Amaral, produzido na emblemática Fábrica Sant’Anna», lê-se na proposta do PS Faro.

«Só existe outro edifício igual no nosso país destinado à mesma função, em Coimbra, e que foi preservado pela autarquia local».

Ainda de acordo com a proposta da vereação socialista, «a antiga sede da Rádio Algarve, à época, foi o mais moderno meio de comunicação e de difusão da cultura e da voz dos algarvios por todo o mundo. Constitui testemunho de vivências e fatos históricos, que se refletem na memória coletiva dos munícipes farenses e de todos os que, de alguma forma, se relacionam com o Algarve. Foi muito importante para o radialismo tendo a sua construção respeitado as mais modernas regras de insonorização existentes à época».

Assinam a proposta os vereadores socialistas Carlos Costa, Carlos Gordinho, Cristina Grilo e Aquiles Marreiros.

O imóvel, que data de 1947, esteve no centro de uma polémica no seguimento da intenção da Administração da RTP de alienar todo o terreno, numa área de 14500 metros quadrados, supostamente adquirido à época do Estado Novo pela Câmara Municipal de Faro.

Em junho, os trabalhadores da RTP contestaram a hipótese de fecho e recusaram sair para um novo estúdio na Universidade do Algarve.

Também nesta matéria, o PS Faro tomou posição pedindo reforço dos meios da estação pública.

A dúvida acerca dos direitos de propriedade já foi objeto de uma participação junto do Ministério Público por parte do PS Faro, no seguimento de rumores de uma operação de especulação imobiliária.