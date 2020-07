RTA e CVA assinam protocolo para promover enoturismo no Algarve

Objetivo passa por promover a região vitivinícola do Algarve no mercado interno alargado (Portugal e Espanha).

O enoturismo algarvio vai ganhar novo fôlego com a assinatura de um protocolo que junta a Região de Turismo do Algarve (RTA) à Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), com o objetivo de impulsionar o produto turístico no destino, que conta com 30 quintas produtoras e um aumento da área de vinha nos últimos anos.

A cerimónia decorre amanhã, quinta-feira, dia 23 de julho, às 17h00, nas novas instalações do Posto de Turismo do Carvoeiro.

O objetivo das duas entidades regionais passa por «promover a região vitivinícola do Algarve no mercado interno alargado (Portugal e Espanha), mostrando a residentes e turistas a qualidade dos vinhos de Denominação de Origem Lagos, Portimão, Lagoa e Tavira. O documento será assinado pelo presidente da RTA, João Fernandes, e pela presidente da CVA, Sara Silva.

Na cerimónia estará ainda o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, bem como alguns produtores de vinhos regionais.

De salientar que a procura primária de viagens associada à gastronomia e vinhos tem vindo a crescer ao ritmo de cinco a oito por cento ao ano, e que o produto é uma oferta turística complementar ao tradicional sol e mar no Algarve, de acordo com o Plano de Marketing Estratégico para o Turismo do Algarve.