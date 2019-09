RTA assinala Dia Mundial do Turismo com nova campanha

«O teu sorriso é um dos segredos do Algarve» é o mote da mais recente campanha da Região de Turismo do Algarve (RTA), que arranca hoje, dia 27 de setembro, com o objetivo de agradecer aos residentes do Algarve que ao longo do ano contribuem para que a região seja um destino turístico escolhido por milhões de portugueses e estrangeiros.

A campanha evoca a arte de bem receber, a cordialidade e a hospitalidade da região e quer ainda motivar quem nela reside a continuar a acolher com carinho os seus visitantes.

Composta por fotografias, um vídeo promocional e breves spots, a campanha de marketing digital irá focar-se no social media advertising (Facebook e Instagram), apesar de estar também presente no site Visitalgarve, no «Guia Algarve», em outdoors e cartazes a afixar nos postos de turismo da RTA.

«O Algarve destaca-se pela sua beleza natural, pelas ótimas condições climatéricas durante o ano, pela segurança, mas o seu sucesso deve-se também ao empenho dos profissionais do setor e dos residentes no acolhimento de quem escolhe a região para as suas férias. Quisemos por isso agradecer-lhes pela sua capacidade de bem receber», sublinha João Fernandes, presidente da RTA.

«Por outro lado, com esta campanha pretendemos sensibilizar toda a comunidade para o contributo da atividade turística para o desenvolvimento regional e para a melhoria da qualidade de vida dos residentes, sendo muito importante que continuemos a fomentar as boas práticas no acolhimento aos visitantes e turistas», acrescenta.

Recorde-se que o Algarve tem vindo a registar um desempenho positivo ao longo dos anos. Já no primeiro semestre de 2019, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), os proveitos totais atingiram os 431,3 milhões de euros e foram registados 2,17 milhões hóspedes e 8,62 milhões de dormidas.

A campanha «O teu sorriso é um dos segredos do Algarve» está inserida no âmbito do projeto «SustenTUR Algarve – preservação do património natural e cultural da região do Algarve», uma operação candidata à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar do Turismo de Portugal.